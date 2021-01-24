Композитор Игорь Николаев смутил подписчиков совместным снимком с дочерью

Москва, 24 января. Певец Игорь Николаев показал своим подписчикам в Instagram редкую фотографию со своей старшей дочерью Юлией. Многие фолловеры спутали ее с нынешней женой композитора.

Игорь Николаев выложил фотографию со своей 42-летней дочерью Юлией. Девушка появилась на свет в браке певца с одноклассницей Еленой. Новый семейный кадр сделала нынешняя супруга Николаева Юлия Проскурякова. Фотография сразу собрала сотни комментариев.

«Редкие деньки со старшей дочкой. Тем ценнее!» — подписал композитор свой снимок в Instagram.

Поклонники не смогли обойти вниманием новый кадр. Певец не так часто публикует фотографии со старшей дочерью. Некоторые отметили, что у нее есть черты знаменитого отца и его супруги Юлии.

«Дочь Юлия так похожа с женой Юлией...» — написала подписчица.

«Показалось сначала, что с женой», — добавил пользователь Instagram.

«Очень похожие, что первая жена и что третья жена, да еще и старшая дочь похожа точь-в-точь. Королева тоже похожа, но дерзостью искажается схожесть общая», — отметили пользователи.

Большинство отметили тот факт, что от самой фотографии веет теплотой и уютом. Подписчики пожелали отцу и дочери успехов в творчестве.

Недавно семья Николаева посетила популярный парк Disney. Поклонники были очарованы семейной идиллией и восхитились теплыми отношениями между близкими родственниками.