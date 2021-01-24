Киев, 24 января. Украинские спецслужбы «разоблачили агента ФСБ России» по прозвищу Джигурда. Об этом сообщили сотрудники службы безопасности Украины в Херсонской области.

По версии СБУ, задержанный якобы получил деньги от кураторов за организацию массовых протестов на Украине, включая «тарифный Майдан». Целью работы Джигурды якобы была дестабилизация обстановки в стране, сообщает Infox.ru.

Украинские спецслужбы уверены, что агент Джигурда должен был собрать информацию об экономике страны, сформировать протестные настроения в приграничных с Крымом регионах, чтобы в будущем был возможен их выход из состава страны. Задержанный обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В центре Киева ранее выстроилась огромная очередь из пенсионеров за бесплатным обедом. Людям не хватает выплат от государства на удовлетворение самых базовых потребностей.