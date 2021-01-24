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Украинцы задержали «российского» шпиона по прозвищу Джигурда

Украинцы задержали «российского» шпиона по прозвищу Джигурда

Киев, 24 января. Украинские спецслужбы «разоблачили агента ФСБ России» по прозвищу Джигурда. Об этом сообщили сотрудники службы безопасности Украины в Херсонской области.

По версии СБУ, задержанный якобы получил деньги от кураторов за организацию массовых протестов на Украине, включая «тарифный Майдан». Целью работы Джигурды якобы была дестабилизация обстановки в стране, сообщает Infox.ru.

Украинские спецслужбы уверены, что агент Джигурда должен был собрать информацию об экономике страны, сформировать протестные настроения в приграничных с Крымом регионах, чтобы в будущем был возможен их выход из состава страны. Задержанный обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В центре Киева ранее выстроилась огромная очередь из пенсионеров за бесплатным обедом. Людям не хватает выплат от государства на удовлетворение самых базовых потребностей.

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