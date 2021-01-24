Дефицит магния в организме может влиять на психическое здоровье человека

Москва, 24 января. Несколько признаков могут говорить о дефиците магния, который участвует в ряде важных процессов.

Этот микроэлемент влияет на сокращение мышц, выработку энергии и кровообращение. Его не всегда можно получить в необходимом количестве с едой, поэтому магний необходимо потреблять с добавками.

Указывать на недостаток вещества может медленное или быстрое сердцебиение, высокое кровяное давление, мышечные судороги и недомогание по утрам. Люди, принимающие магний с добавками, лучше борются с депрессиями и менее подвержены плохому настроению.

Диетолог Наталья Лесникова ранее дала советы, как сохранить фигуру в холодное время года. Одним из них является потребление богатых магнием продуктов.