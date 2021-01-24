Вдова Коренева рассказала о последних днях жизни актера

Москва, 24 января. Актер Владимир Коренев в последние дни своей жизни находился в коме. Об этом рассказала его вдова Алевтина Константинова.

В апреле, по словам женщины, они должны были отметить 60 лет со дня свадьбы. У них была счастливая семья. Актер обожал дочку и внука, которого называл «моим любименьким».

«Слава богу, что он умер в коме. Он ничего не слышал уже в последние дни жизни. Не хотел, чтобы я переживала за него», — подчеркнула Алевтина Константинова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Внук Коренева рассказывал о мистическом знаке, который актер получил перед смертью. Незадолго до трагического дня у звезды «Человека-амфибии» умер кот Барсик. Егор Коренев считает, что животное почувствовало скорый уход хозяина.

Коренев попал в больницу в конце декабря прошлого года. У него обнаружили коронавирус. Перед госпитализацией актер успокаивал родных и говорил, что с ним все будет хорошо. Близкие верили, что Владимир Борисович поправится и надеялись на чудо.

В последние недели жизни артист работал над сценарием новой пьесы. Он хотел поставить спектакль.