Киев, 24 января. День соборности Украины якобы навязан стране пророссийскими юго-восточными регионами и «некачественными гражданами». Данное предположение озвучил львовский журналист Остап Дроздов, известный своими русофобскими высказываниями.

Журналист в своем блоге заявил, что «30 лет соборности Украины — это бесконечные 30 лет компромисса». По его мнению, жители страны под соборностью понимают «компромисс на правах малороссов».

«Все эти 30 лет не мы навязывали им повестку дня, не мы им создавали правила игры, а мы любовно, не желая раздирать и расшатывать эту страну, присоединялись к тем правилам игры, которые устанавливали качественно худшие сограждане», — сказал Дроздов.

Он убежден, что повестку дня на Украине должны определять жители западной части страны, так как они якобы более «качественные». Дроздов понимает под соборностью не «Восток и Запад вместе», а «Восток вместе с нами».

«Я выступаю за то, чтобы движение нашей суммарной украинской эскадрильи не измерялось «плинтусным соотечественником». И чтобы не он задавал главную скорость нашего украинского движения, а чтобы задавали качественные украинские граждане», — резюмировал журналист.

День соборности отмечается на Украине 22 января. В 1919 году в этот день был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. При этом многие граждане страны считают данную дату бессмысленной и не придают ей значения.

Ранее корреспондент ФАН из Киева сообщал, что 24 января на майдане Незалежности в Киеве собралась большая толпа пенсионеров, вставших в очередь за бесплатным обедом. Пенсионерка Татьяна рассказала ФАН, что только такие социальные акции помогают выживать пожилым киевлянам. Она пожаловалась на маленькую пенсию. Проработав всю жизнь на полиграфическом предприятии, она получает 2,2 тыс. гривен (около 5,7 тыс. рублей).