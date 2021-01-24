Воскресенье стало самым теплым днем зимы в Москве

Москва, 24 января. Температура воздуха поднялась до отметки +2,2 градуса в Москве 24 января. Такие показатели были зафиксированы в 20:00 синоптиками на главной метеостанции на ВДНХ.

По словам представителя столичного метеобюро, прошедший день стал самым теплым нынешней зимой. Подобные аномальные показатели превышают среднесуточную климатическую норму для конца января более чем на десять градусов. Предыдущий температурный рекорд в Москве отмечался 17 декабря 2020 года.

Теплая погода принесет с собой в столицу густой туман, слякоть и гололедицу на дорогах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.