Конор Макгрегор попал в топ-5 треш-токеров среди спортсменов

Вашингтон, 24 января. Американское издание WatchMojo составило рейтинг спортсменов, которые были самыми успешными в треш-токе. Первое место занял легендарный боксер Мохаммед Али.

Вторую позицию отдали еще одному представителю бокса Майку Тайсону. Следом за ним расположился шестикратный чемпион NBA Майкл Джордан. В топ-5 вошли звезда американского футбола Чед Джонсон и экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор. Единственной девушкой в этом рейтинге стала боец ММА Ронда Роузи. Она заняла девятое место.

Накануне завершился турнир UFC 257, проходивший в Абу-Даби. Главным боем вечера стал поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. Американцу удалось нокаутировать своего оппонента во втором раунде.