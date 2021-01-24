Сотни замерзших мигрантов захватили детский сад в Париже

Париж, 24 января. По меньшей мере 300 мигрантов оккупировали здание неработающего детского сада во французской столице. Они требуют спасти их от холода и защитить от коронавируса.

Участники несогласованной акции намерены добиться поддержки от властей страны. По их словам, помещение дошкольного учреждения является одним из 489 в Париже, которое может использоваться для размещения бездомных, передает Agence France-Presse со ссылкой на благотворительную ассоциацию Utopia56.

Заместитель мэра города Ян Бросса заявил о планах правительства в ближайшее время предоставить мигрантам для ночлега два школьных спортивных зала. Он напомнил, что в конце ноября прошлого года на площади Республики переселенцами был организован палаточный лагерь.

Ранее для мигрантов закрыли границы власти США, Мексики и Гватемалы. Все, кто теперь прибывают на территорию стран нелегально, подлежат немедленной депортации.