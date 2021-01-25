Вадим Манукян оценил эффективность помощи заграницы в решении проблем России

Санкт-Петербург, 25 января. Эффективность помощи заграницы и необходимость вмешательства во внутреннюю политику России в ходе пресс-коференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, оценил эксперт комиссии Общественной палаты России по СМИ Вадим Манукян.

В истории нашей страны есть большое количество примеров, когда явное вмешательство во внутреннюю политику под видом помощи заканчивалось не просто конфликтами, а вело к необратимым последствиям, затрагивающим все сферы общественной деятельности. Разлад в массах приводил к смуте и революциям. Из-за него распалась Российская империя и рухнул СССР.



Сегодня окружающая действительность все больше напоминает поле боя, победу в котором сможет одержать тот, кто будет мудрее. Свою точку зрения о происходящем высказал блогер Вадим Манукян. Он считает, что иностранные государства могут помочь России — правда, помощь эта будет немного иной.

«Заграница поможет нам, но не так, как нам хотелось бы. Сейчас произошло боевое крещение, некий маршрут протестующих, где финальная точка — Кремль. МИД уже высказался по этому поводу. Поэтому нам тоже необходимо громко высказываться. Послы США должны объяснить, что происходит. Надо всем понять, что Россия — сильная держава», — заявил он.

Манукян отметил, что сложившаяся ситуация больше напоминает игру с шулерами, которую Россия никогда не позволяла себе вести.

«Россия никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела своих партнеров, хотя они постоянно так делают. А потом в Сети публикуются «расследования», после которых мы оправдываемся за то, чего не было», — объяснил он.

Говоря об эффективности вмешательства во внутреннюю политику, он привел в пример ситуацию в Белоруссии, где до сих пор никто не собирается успокаиваться.