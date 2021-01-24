Конькобежец Кулижников занял третье место на дистанции 1000 м на этапе КМ

Херенвен, 24 января. Россиянин Павел Кулижников стал третьим на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнование проходит в Нидерландах.

Ему удалось преодолеть дистанцию за 1 минуту и 7,632 секунды. Победителем стал конькобежец из Нидерландов Томас Крол (1.07,486). Следом за ним расположился его соотечественник Кай Вербей (1.07,579). Другие российские спортсмены — Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев и Виктор Лобас не смогли попасть в десятку лидеров.

Еще одним достижением отметились сегодня российские биатлонисты. Женской сборной удалось выиграть эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.