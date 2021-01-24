Прокладка Nord Stream 2 стартовала в акватории Дании

Копенгаген, 24 января. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к достройке газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Об этом говорится в заявлении к журналистам компании Nord Stream 2.

Представители корпорации отметили, что все работы по реализации проекта осуществляются согласно с полученными согласованиями. Строительству не смогли помешать решение депутатов Европейского парламента об утверждении резолюции с требованием заблокировать мероприятия по прокладке труб.

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2», — отметили в компании.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов оценил вероятность закрытия проекта из-за решения Европарламента. По его словам, строительство газопровода будет завершено при любых обстоятельствах.