Трое военных погибли при нападении боевиков на автобус в Сирии

Пальмира, 24 января. Нападение группы боевиков на автобус привело к смерти трех сирийских военных. В результате происшествия также пострадали десять человек, сообщило агентство SANA.

Автобус подвергся атаке на трассе между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор. Транспортное средство осуществляло перевозку военных. В 13:40 по местному времени террористы совершили обстрел автобуса.

Недавно ФАН также сообщал о террористической активности в стране. Боевики неизвестной группировки с помощью ПТУР уничтожили автомобиль военнослужащих Сирийской Арабской Армии у города Басратун, на западе Алеппо. Все находившиеся в машине люди погибли или тяжело ранены.