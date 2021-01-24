Израиль приостановил авиасообщение с другими странами до конца января

Тель-Авив, 24 января. Израильские власти приостановили воздушное сообщение с другими странами с 26 по 31 января. Исключение составят только самолеты пожарных служб и скорой помощи.

Соответствующее решение принято Израилем в рамках борьбы с распространением коронавируса. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти намерены «запечатать страну», передает Haaretz.

Со вторника, 26 января, будут разрешены только рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также скорой помощи. Покинуть Израиль можно будет только по важным причинам. Речь идет о лечении в зарубежных клиниках, судебных разбирательствах, семейных похоронах или эмиграции.

Врачи Израиля ранее обнаружили новый штамм коронавируса на территории страны. Эксперты считают, что новая мутация отличается способностью к быстрому распространению.