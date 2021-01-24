PR-менеджер Шатунова прокомментировал исчезновение видеороликов артиста в Сети

Звезда советской эстрады, экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов вновь оказался в центре скандала. Из Интернета стали пропадать ролики с исполнением песен артиста. PR-менеджер артиста Аркадий прокомментировал случившееся.

Как стало известно, правообладатели «Ласкового мая» приняли решение удалить видеоролики с участием прежних артистов группы, которые не перезаключили договор. Шатунов от такого предложения наотрез отказался, из-за чего перестал общаться с продюсером Андреем Разиным.

По мнению представителя Шатунова, видеоролики удалены на незаконном основании.

«Речь идет о современных видео, и мы сами не понимаем, что происходит. Мы будем делать в понедельник запрос. Эти песни не входят в судебное разбирательство, это новая песня», — отметил PR-менеджер артиста.

Певец длительное время судился с Разиным за право выступать со своим репертуаром, однако все попытки Шатунова защититься провалились. Его лишили права исполнять хит 80-х «Белые розы».

В своем Instagram-аккаунте Разин объяснил, что пытался «вразумить» правообладателей, но сделать этого ему не удалось. Видео с участием Юрия Шатунова стали пропадать из Сети. Он также добавил, что мог бы помочь артисту, но тот не желает идти на контакт и игнорирует продюсера. А неудачи в суде Андрей Разин объяснил слабой командой Шатунова.

«Белые розы» стали хитом «Ласкового мая» в конце 80-х годов прошлого века. В это время Шатунов входил в состав музыкального коллектива, теперь он ведет сольную карьеру.