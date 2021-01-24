МВД Москвы: все нарушения на несогласованной акции 23 января были пресечены

Москва, 24 января. Сотрудники правоохранительных органов Москвы столкнулись с такими противоправными действиями, как нападение на сотрудников полиции, нарушение общественного порядка и прочие.

Улицы российских городов 23 января заполнили сторонники основателя признанного в России иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Они собрались на несогласованных акциях и в агрессивной форме выражали свое недовольство российскими властями, из-за чего, по разным данным, только в Москве пострадало не менее 40 представителей силовых структур.

Полиция Москвы продолжает поиски виновных. 24 января столичное ведомство СК РФ возбудило дело о нападении на полицейского. По версии следствия, митингующие повалили сотрудника правоохранительных органов на землю и начали избивать его ногами.