Полиция Москвы возбудила дело после перекрытий улиц участниками митинга

Москва, 24 января. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту ограничения транспортного движения участниками незаконной демонстрации в Москве, сообщает МВД по городу.

Полиция разыскивает причастных к совершению перекрытий улиц в ходе субботней несогласованной акции. Дело заведено в соответствии со статьей УК РФ о приведении в негодность транспортных путей путем блокирования коммуникаций. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы сроком от одного до двух лет.

Незаконные демонстрации в поддержку блогера Алексея Навального состоялись в минувшую субботу в ряде российских городов. Подавляющее число участников составили несовершеннолетние граждане, которые не имели понятия об истинной цели происходящего.

За привлечение детей к участию в подобных акциях Следственный комитет РФ открыл уголовное дело. Такие призывы распространялись через социальные сети, например, TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram.

СК также возбудил дело по факту нападения на сотрудников силовых структур во время нелегального митинга. Один из участников применил в драке слезоточивый газ.