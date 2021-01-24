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Полиция Москвы возбудила дело после перекрытий улиц участниками митинга

Полиция Москвы возбудила дело после перекрытий улиц участниками митинга

Москва, 24 января. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту ограничения транспортного движения участниками незаконной демонстрации в Москве, сообщает МВД по городу.

Полиция разыскивает причастных к совершению перекрытий улиц в ходе субботней несогласованной акции. Дело заведено в соответствии со статьей УК РФ о приведении в негодность транспортных путей путем блокирования коммуникаций. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы сроком от одного до двух лет.

Незаконные демонстрации в поддержку блогера Алексея Навального состоялись в минувшую субботу в ряде российских городов. Подавляющее число участников составили несовершеннолетние граждане, которые не имели понятия об истинной цели происходящего.

За привлечение детей к участию в подобных акциях Следственный комитет РФ открыл уголовное дело. Такие призывы распространялись через социальные сети, например, TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram.

СК также возбудил дело по факту нападения на сотрудников силовых структур во время нелегального митинга. Один из участников применил в драке слезоточивый газ.

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