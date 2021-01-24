Вице-президент Аргентины привилась от коронавируса российским «Спутником V»

Буэнос-Айрес, 24 января. Вице-президент и бывшая глава Аргентины Кристина Киршнер привилась от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Вакцинация проходила на территории больницы имени президента Перона в Авельянеде. По словам Киршнер, прививка защищает не только ее здоровье, но и окружающих. Она поблагодарила врачей за их работу во время пандемии коронавируса.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее тоже выбрал «Спутник V» для вакцинации от COVID-19. Прививочная кампания с использованием российской вакцины стартовала в стране 29 декабря прошлого года.