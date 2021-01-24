Ушел из жизни четырехкратный победитель Кубка Стэнли Джордж Армстронг

Торонто, 24 января. Четырехкратный победитель Кубка Стэнли в составе канадского хоккейного клуба «Торонто» Джордж Армстронг умер в возрасте 90 лет.

Представители Зала хоккейной славы, расположенного в Торонто, выразили соболезнования семье и близким заслуженного члена клуба Джорджа Армстронга.

Армстронг был нападающим «Торонто» с 1946 по 1971 год. За это время он провел в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 1188 матчей, в которых набрал 713 очков. Вместе с командой он четыре раза становился победителем плей-офф НХЛ. В 1975 году он был введен в Зал хоккейной славы.

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