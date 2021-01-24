Пользователи Сети перепутали 35-летнюю Барановскую с Пугачевой

Москва, 24 января. Теле- и радиоведущая Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Ей удается совмещать семейную жизнь с работой и заботой о своей внешности.

Бывшая возлюбленная футболиста часто удивляет фанатов яркими образами. Барановская предпочитает блестящие платья, насыщенные цвета и смелые формы в выборе одежды. Знаменитость также уделяет большое внимание укладкам и макияжу.

На днях бывшая избранница Аршавина опубликовала в личном Instagram-блоге серию томных снимков. Телеведущая сфотографировалась в платье-рубашке с объемной укладкой на голове. Она закрутила волосы в мелкие спиральки, а глаза выделила лиловыми тенями. Фолловерам 35-летняя Барановская напомнила королеву российской эстрады Аллу Пугачеву.

«На первом фото на Бабкину похожа, не знаю чем, но сразу бросилось в глаза»; «Увольте стилиста!»; «Огонь! Чем-то Пугачеву напомнила. Супер», — прокомментировали образ звезды подписчики.

Ранее адвокат телеведущей Тимур Матвеев раскрыл подробности алиментного спора с ее бывшим гражданским мужем. По словам правозащитника, Барановская, родившая Аршавину трех детей, не получила ни копейки от изменившего ей футболиста. Тимур Матвеев добавил, что сейчас спортсмен через суд уменьшил выплаты на 10%.