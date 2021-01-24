Британская бронемашина пехоты переехала автомобиль репортеров

Лондон, 24 января. Халатность британской съемочной группы, которая прибыла для съемок на спецполигон танковых войск, стоила им одного разбитого легкового автомобиля.

Известно, что бронетехника представляет опасность и в мирное время. По этой причине все учения с ее участием проходят на спецполигонах, которые огораживают от гражданского транспорта, а также вывешивают по периметру предупредительные знаки. На учениях танковых войск Великобритании этих предупреждений не было. Члены съемочной группы британского телеканала пренебрегли безопасностью и припарковали автомобиль модели Suzuki Vitara у полигона в кустах, как пишет «Русское оружие». Почти сразу же их автомобиль переехала гусеничная бронированная машина пехоты.

Встречу с 23-тонной БМП легковой автомобиль не пережил: передняя часть была смята полностью, и восстановлению машина съемочной группы уже не подлежала. Учения были сразу же остановлены. По словам оператора группы, агенты в страховой фирме не могли сдержать смех, когда узнали причину «аварии». По иронии, группа снимала сюжет о безопасности при эвакуации танков.

Во многих БМП сохраняется проблема обзора при движении вперед кормой. Вероятно, она и стала причиной роковой встречи Suzuki Vitara с гусеницами бронемашины, наравне с халатностью самих репортеров. В российских бронемашинах вопрос обзора был решен при помощи телевизионных камер, они также установлены на танках Т-14 «Армата» и экспортных Т-72Б1МС «Белый орел».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что эксперты объяснили отказ британского военного командования от использования в сухопутных войсках танков.