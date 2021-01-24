Детский фильм BBC о гендерной идентичности возмутил журналистов

Лондон, 24 января. Британский телеканал BBC снял фильм о гендерной идентичности. Он ориентирован на детей в возрасте от девяти до 12 лет.

Ролик размещен на сайте компании вместе с другими материалами, связанными с половым воспитанием. В рамках проекта дети спрашивают у взрослых о сексуальной жизни и гендере. Говоря о принадлежности к тому или иному полу, авторы используют слова «бигендер» (относят себя к двум полам), «пансексуал» (не делает различий между полами) и другие.

BBC, помимо стандартных вопросов, рассказывает о смене гендера и ЛГБТ-течении. В последнем материале компания рассказала, что поменять пол — это «один из способов стать счастливым».

Российские журналисты возмутились такому подходу. Они напомнили, что юристы и медики всего мира опасаются увеличения количества детей, желающих поменять гендер.

Федеральное агентство новостей сообщало, что президента США Джо Байден потребовал от школ допускать трансгендеров к спортивным соревнованиям. Недавно он подписал соответствующий указ.