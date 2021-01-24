Тела погибших в Ухте горняков подняли на поверхность

Ухта, 24 января. Погибшие в 2020 году горняки были найдены в Ухте. По факту обнаружения их тел следователи инициировали проверку.

Тела погибших в ноябре 2020 года шахтеров нашли на ярегской шахте в Ухте и подняли на поверхность. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Коми. По факту произошедшего следователи начали судебные экспертизы.

Напомним, трагедия в шахте случилась вечером 1 ноября 2020 года. Там разгорелся пожар. Во время него 80 горняков вывели на поверхность, судьба двоих оставалась неизвестной. По решению суда 3 ноября они были признаны погибшими.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало, что два шахтера оказались под завалами после обрушения Асачинского рудника.