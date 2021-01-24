Представитель КПРФ раскритиковал «патриотизм» Навального

Москва, 24 января. Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный не является патриотом страны. Так заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Политик напомнил о сомнительной политической биографии блогера и его «идеологических шатаниях». Навальный — представитель либерального клана, который связан с мировой олигархической системой, заметил Юрий Афонин.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что спикер Кремля Дмитрий Песков сравнил число сторонников Навального и президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что главу государства поддерживают намного больше россиян.