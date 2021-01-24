Курс доллара на грядущей неделе будет зависеть от действий ФРС США

Москва, 24 января. Объявление Федеральной резервной системой (ФРС) США расширения программы выкупа казначейских векселей может стать причиной падения курса доллара на следующей неделе.

Об этом рассказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Он уточнил, что до этого рост доходности по казначейским обязательствам США и неопределенность ФРС по финансированию новых стимулов по для экономики вызвали сокращение спроса инвесторов на рисковые активы. На этом фоне доллар смог укрепиться к рублю на биржевых торгах на прошлой неделе, передает «Свободная пресса».

По словам Кочеткова, если власти США захотят повысить налоги на корпоративные доходы, доллар укрепится, однако, если ФРС объявит о расширении количественной программы, американская валюта упадет. Позитивным фактором для рубля остается переход российских экспортеров к налоговому периоду. Аналитик прогнозирует, что в ближайшее время курс доллара будет находиться в диапазоне в 73,0-74,5 рубля, а евро — в 88,5-90,0 рубля.

Аналитик Михаил Коган ранее озвучил оптимальную стратегию покупки иностранной валюты в начале года. По его мнению, рубль все еще остается недооцененным на валютном рынке.