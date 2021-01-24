Врач-невролог объяснил отличия обывательского и медицинского понятия «склероз»

Порой в суете современного мира люди что-то забывают или упускают из виду. И чаще всего свою рассеянность называют предвестником склероза. Стоит ли бить тревогу и бежать к врачам, если забыл о какой-то встрече, рассказал корреспонденту ФАН врач-невролог Александр Будик.

По мнению эксперта, прежде чем говорить о склерозе и забывчивости, следует разобраться в самом понятии «склероз», ведь порой люди истолковывают его неверно.

«В медицинской терминологии склероз — это вполне определенный процесс, когда происходит замена органов плотной соединительной тканью. Но простой обыватель связывает склероз с забывчивостью и нарушением внимания. Это неправильно», — отмечает врач.

По словам специалиста, если человек сталкивается с проблемами памяти в возрасте 30-40 лет, то это может быть вызвано с ухудшением внимания, что в свою очередь тоже не происходит просто так.

«Это происходит, к примеру, из-за эмоциональных переживаний, когда у человека высокая тревожность или из-за его депрессивных проявлений. Неблагополучие в эмоциональной сфере отражается на внимании», — объясняет Александр Будик.

По словам невролога, чтобы избавиться от проблем с памятью, стоит избавиться от эмоциональных нарушений.

«Когда человек справляется с этим эмоциональным нарушением, принимает какие-то препараты, которые назначает врач, либо самостоятельно справляется с тревогой или депрессией, то уходят и эти жалобы на нарушение внимания», — отметил эксперт.

Также врач предостерег, что следует внимательно следить за своим здоровьем, так как существует ряд серьезных заболеваний, которые могут сопровождаться нарушением внимания, к примеру, эндокринологические заболевания с щитовидной железой.

На сегодняшний день наука не стоит на месте. Нейрофизиолог Иркутского госуниверситета (ИГУ) Денис Аксенов-Грибанов намерен создать лекарство от склероза и болезни Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что поклонники ведущей Анфисы Чеховой всерьез обеспокоены ее здоровьем из-за проблем артистки с памятью.