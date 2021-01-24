Политики Украины начали соревноваться за право стать «любимой женой» Байдена

Киев, 24 января. Украинские политики начали «крысиные бега» за право стать «любимой женой» президента США Джо Байдена, заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Американский лидер может стать элементом дестабилизации для Украины. Киевские политики уже начали соревноваться друг с другом, пытаясь угодить демократам, говорит Бортник. Представители власти стали размещать в Сети фото, приглашая президента США в Киев.

«Идут крысиные бега — кого Байден назначит любимой женой, наместником», — констатирует Руслан Бортник.

При этом баланс, который был внутри Украины между элитами, может быть разрушен из-за американского лидера. Бортник считает, что теперь политики будут бороться за право быть послом или специальным представителем.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пригласил Байдена посетить Киев. Украинский лидер уверен, что при новом президенте США отношения между странами будут улучшаться, передавало Федеральное агентство новостей.