Жизнь казахстанского лыжника Чеботько трагически оборвалась в автокатастрофе

Астана, 24 января. Не стало заслуженного мастера спорта Казахстана по лыжным гонкам Николая Чеботько. Он разбился насмерть в ДТП.

Бронзовый призер чемпионата мира 2013 года, участник трех Олимпиад умер на 39-м году жизни. Авария с выдающимся спортсменом произошла на трассе Бурабай — Щучинск. Представители Национальной федерации лыжных гонок выразили глубокие соболезнования родным и близким коллеги.

Николай Чеботько состоял в нацсборной по лыжным гонкам с 2001 по 2019 год. Ему довелось принимать участие в Олимпийских Играх в Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи. Он неоднократно становился призером и победителем этапов Кубка мира, Азиатских игр, чемпионатов Казахстана.

Днями ранее стало известно о смерти ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пола Вареланса. Спортсмен скончался на 52-м году жизни. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом нового типа, сообщал ФАН.