Мультипликационная сказка «Душа» возглавила кассу кинопроката в России

Москва, 24 января. Американский анимационный проект «Душа» производства студии Pixar с 21 января показывают в российских кинотеатрах. За четыре дня мультфильм стал лидером кассовых сборов.

В США сказку «Душа» решили не показывать в кинотеатрах из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Мультфильм для американской аудитории вышел на платной видеоплатформе Disney+. В России анимационный фильм продемонстрировал рекордные кассовые сборы, заработав за четыре прокатных дня 255 миллионов рублей.

По данным ЕАИС, на каждом сеансе было в среднем по 24 человека. По этому показателю «Душа» опередила всех конкурентов. Режиссером мультфильма выступил Пит Доктер, подаривший детям анимационные картины «Корпорация монстров», «Головоломка» и «Вверх».

Ранее Пит Доктер не исключил, что анимационный фильм «Душа», так полюбившийся зрителям и критикам, может стать его последним проектом. А все из-за нового поста.