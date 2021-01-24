Бывший депутат Рады пристыдил власти за «порядок» на улицах Херсона

Киев, 24 января. Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко прокомментировал нынешнее состояние дворов в Херсоне. Украинец поделился мнением в Telegram-канале.

Алексея Журавко возмутили грязные улицы Херсона. Бывший депутат опубликовал фотографию одной из улиц города, на которой разбросан мусор, не убран снег, дороги явно не ремонтировались долгое время. Украинец обратился к местным жителям с сообщением, намекая на то, что власти города совершенно не заинтересованы в улучшении городского пространства.

«Так стали выглядеть херсонские дворы. Они обещали вам европейскую жизнь, вы ее получили... Стыд-позор... Получите-распишитесь!» — написал Журавко в Telegram-канале.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Алексей Журавко сравнил Майдан с беспорядками сторонников блогера Алексея Навального.