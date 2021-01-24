Роспотребнадзор назвал оптимальный срок вакцинации переболевших COVID-19

Москва, 24 января. Время, когда перенесшим коронавирус людям нужно вакцинироваться, обозначили специалисты Роспотребнадзора. Также дана оценка вторичному заражению COVID-19.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат биологических наук Павел Волочков объяснил такой феномен, как повторное заражение COVID-19. Причиной явления могут быть иммуносупрессия и онкология. Заболевания блокируют развитие полноценного адаптивного иммунитета.

«Те редкие случаи, когда есть двойная инфекция, двумя разными штаммами, как раз показывают, что один штамм бывает более конкурентен, чем другой», — передают его слова «Вести».

Специалисты Роспотребнадзора, в свою очередь, высказались о защите от коронавирусной инфекции. По их словам, она необходима даже перенесшим COVID-19. Сделать прививку от вируса необходимо сделать примерно осенью 2021 года. До этого времени они могут не проходить вакцинацию.

Количество госпитализаций с коронавирусом в Санкт-Петербурге сократилось на 20% за прошедшую неделю. Информацией об этом поделился глава местного комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец.