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Песков анонсирован разговор Путина с президентом Мексики

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Песков анонсирован разговор Путина с президентом Мексики

Москва, 24 января. Российский лидер Владимир Путин проведет телефонный разговор с лидером Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил СМИ.

Дмитрий Песков рассказал о разговоре Владимира Путина и Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он действительно состоится, заверил представитель главы РФ.

«Это действительно так», — сказал Песков.

По информации представителя Кремля, президенты двух стран созвонятся уже в понедельник.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Песков сравнил число сторонников блогера Алексея Навального и Владимира Путина в России. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путина поддерживают намного больше россиян, чем блогера Навального.

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