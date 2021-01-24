Мясников призвал не оправдывать ухудшение состояния метеозависимостью

Москва, 24 января. Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал людей, списывающих плохое настроение на изменение погоды. Он заявил, что это лишь удобный повод, который позволяет хандрить.

По словам медика, в моменты, когда кажется, что на организм отрицательно влияет погода, нужно что-то противопоставить этому состоянию. Например, выполнить какое-нибудь упражнение.

Мясников оговорился, что у людей действительно есть адаптационные механизмы, которые функционируют по-разному «в зависимости от изменений наружной среды». Однако они проявляются намного слабее, чем у животных, поэтому им невозможно дать объективную оценку.

«Не оправдывайте метеозависимостью свою склонность к хандре и, извините, лени. Тут себя жалеете, там жалеете, а потом начинаются проблемы», — заявил врач в эфире телеканала «Россия-1».

Он подытожил, что многим людям, уверенным в своей склонности к метеозависимости, нужно прежде всего научиться игнорировать «плохую» погоду и находить занятия, помогающие отвлечься от «дождика за окном».

Ранее Мясников объяснил, почему полный отказ от алкоголя может быть вреден. Он отметил, что в определенных дозах спиртное способно нести пользу и служить средством профилактики некоторых заболеваний.