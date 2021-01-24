Ученые придумали способ омоложения мозга

Вашингтон, 24 января. Биологи обнаружили взаимосвязь между старением мозга и макрофагами — иммунными клетками в организме человека, и придумали способ улучшить когнитивные способности мозга.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature. Испытания на мышах показали, что для омоложения мозга необходимо оказать воздействие на жизнедеятельность макрофагов, повернув процесс старения мозга вспять.

Ученые уверены, что схожая система омоложения мозга будет работать и в организме людей. Об этом рассказала одна из авторов исследования Кэтрин Андреассон, профессор Стэнфордского университета.

Исследования Андреассон и ее коллег показало, что старение оказывало сильное влияние на поведение клеток-чистильщиков, которые отвечают за переработку белковых отходов и бактериями извне. В молодом мозге макрофаги правильно выполняют свое предназначение, тогда как при старении работа макрофагов нарушалась. Ученые выяснили причину этих нарушений и нашли способ нейтрализовать их. Ученые отметили, что при удачном завершении опытов можно будет переходить к испытаниям на людях.

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