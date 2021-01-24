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Подписчики посмеялись над Волочковой среди кучи «хлама»

Подписчики посмеялись над Волочковой среди кучи «хлама»

Москва, 24 января. Знаменитая балерина Анастасия Волочкова похвалилась перед поклонниками горой дорогих подарков, которые получила на юбилей.

Бывшая солистка Большого театра 20 января отметила 45-летие. Спустя несколько дней балерина все еще не закончила разбирать «дары».

Волочкова опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в домашнем костюме: пестрых брюках и желтом худи. Балерина восседает на снимке среди подарочных пакетов и коробок.

«До сих пор разбираю подарки с дня рождения. Спасибо, мои дорогие друзья, за ваше внимание, дары, море цветов, радость, визит на мой спектакль в день празднования, за небезразличие к моей судьбе и за то, что вы у меня есть!» — написала танцовщица.

Подписчики посмеялись над Волочковой среди кучи «хлама»

Верные поклонники осыпали звезду комплиментами. Однако у некоторых подписчиков вид Волочковой среди кучи «хлама» вызвал смех. Они посчитали, что такими хвастливыми публикациями балерина старается привлечь к себе внимание.

«Скудненько»;

«Одариваемая вы наша!» — подчеркнули они.

Возлюбленный Волочковой сделал ей на день рождения роскошный подарок — кольцо с турмалином параиба и бриллиантами стоимостью 57 миллионов рублей. Знаменитость до сих пор не представила публике своего избранника, замуж за которого передумала выходить.

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