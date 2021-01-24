Драчев похвалил российских биатлонистов и рассказал, что их ждет на чемпионате мира

Сборная России по биатлону прогрессирует — это приятно, но пока непонятно, как национальная команда выступит на чемпионате мира в феврале. Этим в беседе с ФАН поделился экс-президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону, проходивший в итальянском Антхольце-Антерсельве с 21 по 24 января, сложился для сборной России весьма удачно. Нашу команду наконец-то «прорвало». За четыре соревновательных дня россияне добыли больше медалей, чем за предыдущие шесть КМ. 24 января наши биатлонистки праздновали победу в эстафете. Это второй триумф биатлонной сборной в текущем сезоне и дебютное золото для наших женщин. Первую победу российской команде 22 января принес Александр Логинов, выигравший индивидуальную гонку, отстреляв все четыре рубежа без промахов.

Днем ранее бронзовую медаль впервые в этом году выиграла наша мужская эстафетная четверка, а Светлана Миронова как никогда была близка к триумфу, но совершила два обидных промаха на заключительной стрельбе и приехала к финишу только шестой. 22 января Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку, отстреляв на ноль все четыре рубежа.

Заключительный этап перед чемпионатом мира хоть и показал улучшение кондиций нашей сборной, но строить прогнозы на мировое первенство пока рано. Владимир Драчев объяснил, что это совсем другой турнир, где может произойти все что угодно.

«Чемпионат мира в сравнении с Кубком мира — это все-таки другой старт. Гонки на Кубке мира — это подводящие к чемпионату мира соревнования. Некоторые спортсмены даже жертвуют этапами Кубка, чтобы лучше подготовиться к мировому первенству. Конечно, на чемпионате мира будет совсем другая борьба. Никто не скажет, как он сложится, ведь это совсем иная работа», — поделился он ожиданиями.

При этом эксперт отметил хорошее состояние российских атлетов.

«Многие команды в Антхольце не сумели акклиматизироваться, поскольку высота все-таки 1600 метров. Наша же команда провела неплохой сбор в Сочи и в хорошем состоянии приехала в Антхольц. Наши спортсмены неплохо пробежали весь этап. В целом можно сказать, что этот этап сложился для нас удачно», — сказал специалист.

Драчев отметил успехи определенных биатлонистов и признал, что результаты у команды стали лучше.

«Команда однозначно прогрессирует. Есть успех и у Александра Логинова, и у наших женщин. Это очень приятно. Здесь надо рассматривать в техническом и в профессиональном плане. Конечно, Логинов проиграл ходом больше двух минут, но биатлон тем и интересен, что ты можешь идти не очень быстро, но при этом выиграть, например, индивидуальную гонку — классическую, сложную дистанцию. За каждый промах здесь добавляют целую минуту, а не 20 условных секунд. Именно в таких гонках очень важна стрельба. В масс-стартах немного другое: контактная гонка, где разборки обычно проходят на последнем огневом рубеже. В целом команда порадовала. Молодцы. Есть прогресс», — объяснил Владимир Петрович.

Экс-глава СБР надеется, что на чемпионате мира наши спортсмены покажут себя с лучшей стороны.

«Будем ждать чемпионат мира и надеяться на хорошие результаты. Первенство пройдет в словенской Поклюке. Никогда мы там не готовились к международным стартам. Не знаю, насколько правильно готовиться к чемпионату мира в месте, где он будет проходить. Поживем — увидим», —подытожил Драчев.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Словении в городе Поклюка с 10 по 21 февраля. В первый соревновательный день будут разыграны медали в смешанной эстафете. 12 и 13 февраля состоятся мужской и женский спринты. 14 февраля спортсмены выявят лучших в гонках преследования. 16 и 17 февраля пройдут индивидуальные гонки. 18 февраля поклонников биатлона ждет еще одна смешанная эстафета (супермикст). Завершится чемпионат двумя эстафетами 20 февраля.

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