Названы три уникальных полезных свойства сливочного масла

Москва, 24 января. Эксперты уверяют, что сливочное масло полезно для организма и способно снизить риск развития ряда заболеваний. Одно из них — поражающий артериальные сосуды атеросклероз.

От этого недуга сливочное масло может спасти благодаря так называемому «хорошему» холестерину, поскольку он защищает сосуды от «плохого», из-за которого в артериях образуются бляшки и увеличивается риск инфаркта и инсульта. При этом если болезнь уже есть, продукт будет препятствовать ее развитию.

Другая ценность масла состоит в том, что оно снижает риск инфекционных заболеваний легких и защищает мужчин от импотенции, пишет «Профиль». Рекомендуемая норма продукта в рационе в день составляет 20 граммов — два целых бутерброда.

Врач-диетолог Екатерина Бурляева ранее отмечала, что сливочное масло может помочь и в борьбе с COVID-19. Оно содержит витамин D, который играет большую роль в укреплении иммунитета. По словам гастроэнтеролога Светланы Незвановой, от этого продукта однозначно не стоит отказываться в зимний период — время авитаминоза.