Донецк, 24 января. Командование ВСУ заявило, что в Донбассе неизвестный снайпер застрелил украинского морского пехотинца.

По информации украинских СМИ, которые ссылаются на сообщение, распространенное командованием ВСУ, неизвестный снайпер застрелил украинского морпеха в зоне ответственности группировки «Восток». Подробности произошедшего СМИ не приводят.

Ранее украинский фонд «Вернись живым» передавал, что на линии соприкосновения орудует неизвестный, «но очень меткий» снайпер, который за неделю лишил бойцов ВСУ парой выстрелов дорогостоящих камер наблюдения на сумму в полмиллиона рублей. Инцидент произошел в расположении 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что спецкомиссия от штаба ООС обнаружила бесследное исчезновение двух американских внедорожников Hummer в 80-й бригаде ВСУ. Оба автомобиля были направлены украинским войскам из США в качестве «военной помощи».