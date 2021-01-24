Президент Мексики рассчитывает на переговоры с Путиным по вакцине от COVID-19

Мехико, 24 января. Министерство иностранных дел Мексики сообщило о планах главы страны обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным поставки российской вакцины от коронавируса.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также планирует обсудить развитие двусторонних отношений.

Переговоры запланированы на 17:00 по московскому времени 25 января.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор двух президентов пройдет в понедельник.