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Ливия
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Кураторы из США превращают Ливию в оплот мирового терроризма

Кураторы из США превращают Ливию в оплот мирового терроризма

Москва, 24 января. Кураторы из США полностью контролируют Правительство национального согласия Ливии. Об этом заявил военный корреспондент Владимир Малянов.

По его словам, террористы проходят легализацию через назначения на посты в ПНС, становясь оружием в руках американцев, которые используют Ливию для давления на европейские страны. Он также добавил, что американские кураторы полностью контролируют ситуацию в Ливии.

«Я прекрасно помню, как на нас давили, не давая толком снимать на улицах и договариваться об интервью с разными людьми. Даже если нам удавалось договориться — чаще всего интервью срывались. То, что за каждым нашим шагом следили и препятствовали нормальной работе, — факт. Мы договаривались с разными чиновниками, но потом все срывалось, а наши звонки просто игнорировались», — отметил военкор.

При этом Ливия американские кураторы способствуют превращению Ливии в оплот мирового терроризма. В Триполи регулярно происходят перестрелки с участием разных группировок, которые ведут борьбу за влияние, передает «Политгид.РФ».

«Местные группировки, которые входят в различные структуры ПНС, делят между собой районы и бизнес в них. В том числе и бизнес по похищению людей. Это в Триполи тоже норма, к сожалению», — подчеркнул военный корреспондент.

Ранее освобожденный и плена террористов ПНС Ливии российский социолог Максим Шугалея заявил, что Вашингтон использует один и тот же принцип для подчинения различных стран. По его словам, сначала американцы провоцируют войну и кровавый хаос с помощью незаконных вооруженных группировок, после чего начинается работа по легализации бандитов, которые становятся у руля псевдогосударства.

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