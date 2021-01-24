Москва, 24 января. Кураторы из США полностью контролируют Правительство национального согласия Ливии. Об этом заявил военный корреспондент Владимир Малянов.

По его словам, террористы проходят легализацию через назначения на посты в ПНС, становясь оружием в руках американцев, которые используют Ливию для давления на европейские страны. Он также добавил, что американские кураторы полностью контролируют ситуацию в Ливии.

«Я прекрасно помню, как на нас давили, не давая толком снимать на улицах и договариваться об интервью с разными людьми. Даже если нам удавалось договориться — чаще всего интервью срывались. То, что за каждым нашим шагом следили и препятствовали нормальной работе, — факт. Мы договаривались с разными чиновниками, но потом все срывалось, а наши звонки просто игнорировались», — отметил военкор.

При этом Ливия американские кураторы способствуют превращению Ливии в оплот мирового терроризма. В Триполи регулярно происходят перестрелки с участием разных группировок, которые ведут борьбу за влияние, передает «Политгид.РФ».

«Местные группировки, которые входят в различные структуры ПНС, делят между собой районы и бизнес в них. В том числе и бизнес по похищению людей. Это в Триполи тоже норма, к сожалению», — подчеркнул военный корреспондент.

Ранее освобожденный и плена террористов ПНС Ливии российский социолог Максим Шугалея заявил, что Вашингтон использует один и тот же принцип для подчинения различных стран. По его словам, сначала американцы провоцируют войну и кровавый хаос с помощью незаконных вооруженных группировок, после чего начинается работа по легализации бандитов, которые становятся у руля псевдогосударства.