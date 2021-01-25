Боярский процитировал песню Высоцкого, из-за которой полюбил его творчество

Автору-исполнителю, актеру Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 83 года. В день рождения легенды авторской музыки воспоминаниями о нем делятся друзья, коллеги и все, кого был знаком с ним и любит творчество Высоцкого.

Михаил Боярский, актер театра и кино, певец, в эксклюзивном комментарии ФАН рассказал, какое впечатление произвел на него Высоцкий при встрече, а также процитировал песню, из-за которой полюбил его творчество, и объяснил, почему равных Высоцкому никогда не будет.

Боярский сожалеет, что артист слишком рано ушел из жизни. По его словам, творчество Высоцкого показало, что такое настоящая, нефальшивая музыка. Равных ему не было, нет и не будет, добавил он.

«Я всегда с интересом и уважением относился к Владимиру Семеновичу. И сейчас он для меня — непререкаемый авторитет. Все, что он делал, — для меня до сих пор любопытно, свежо и актуально. Писал он удивительно, пронизывая не только свое сердце, но и сердца всех слушателей, которые касались его произведений. Сегодня ему было бы 83 года. Он мог бы спокойно жить, если бы не судьба, которая слишком неблагополучно сложилась. Слишком рано он ушел из жизни, он мог бы сделать еще очень много. Мы потеряли человека, который мог бы сделать нашу эпоху намного интереснее и значительнее и еще глубже проникнуть в сердца людей. Сегодня его вряд ли кто-то заменит. Его не забывает никто, ему посвящают передачи, о нем помнят, потому что, если сравнить с сегодняшними авторами, равных ему нет, не было и не будет. Все остальное это так — фантики. Он был настоящим поэтом, гражданином, артистом. Все, что касается Высоцкого, проходит через сердце слушателя, и это всегда означает разницу между настоящим и фальшивым», — поделился мнением Михаил Боярский.

Собеседник ФАН рассказал, что ему посчастливилось встретить Высоцкого, пожать ему руку и пообщаться. У Боярского даже была возможность поработать с артистом.

«Я с ним общался очень недолго, это было на Мосфильме. Это была очень непродолжительная встреча, но тем не менее я видел его, я жал ему руку, я знаю, как он выглядит, я слышал вживую его голос, видел, какого он роста, как он одет, помню его походку. Я не был его другом, хотя он меня предупредил, что, если я буду снимать фильм на Одесской киностудии, то мы поработаем вместе. У меня были шансы связать с Высоцким наши творческие взаимоотношения, но, к сожалению, этого не случилось», — рассказал он.

Михаил Боярский процитировал песню Владимира Высоцкого, которую он услышал еще мальчишкой. Будущий исполнитель роли Д’Артаньяна в фильме «Три мушкетера» настолько проникся к творчеству исполнителя, что потом все вечера во дворе проводил с друзьями под его песни.

«Это была песня «Парус». Высоцкий был какой-то свой, дворовый, наш. «Порвали парус! Каюсь! Каюсь», — напел Боярский. — Все пацаны обращали внимание на Высоцкого, мол, «это Высоцкий, это он». Мы слушали его во дворе, тогда было можно выставлять магнитофоны на улице. Потом, конечно, и песня «Вертикаль» захватила всю молодежь, он был кумиром многих. Мы слушали на магнитофоне, где было не очень хорошее качество, но все равно все было понятно. Я уже в восьмом классе выучил наизусть несколько песен Высоцкого, они вызывали большой восторг не только у меня, но и у всех моих сверстников, пацанов, которые были дворовыми. Это был наш певец».

Ранее воспоминаниями о Владимире Высоцком с ФАН поделилась актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.