Торговля стала ключом к развитию дипотношений между Марокко и Великобританией

Рабат, 24 января. Марокко и Великобритания отметили 300-летие подписания первого мирного договора и торгового обмена между двумя королевствами, пишет Afrigate News.

Издание сообщает, что три столетия назад султан Мулай Исмаил и король Георг I достигли соглашения по развитию дипломатических и экономических отношений.

По случаю празднества посольства Марокко и Великобритании обменялись поздравительными телеграммами.

«Тесные отношения между королевствами восходят к XVIII веку, и обе страны считаются одними из старейших друзей, партнеров и преемников в мире. Мы намерены и дальше укреплять двусторонние отношения», — говорится в сообщении Рабата.

Посол Великобритании в Марокко Саймон Мартин добавил, что прошедшие три столетия являются свидетельством выдающихся дипотношений между двумя государствами.

«Мы рады стать участниками этого исторического момента и надеемся на светлое будущее», — заключил дипломат.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Россия и Судан празднуют 65-летие дипломатических отношений. Представители МИД РФ направили поздравительную телеграмму властям Хартума.