Топ-5 лучших ролей Владимира Высоцкого

Сегодня, 25 января, поэту, актеру, певцу Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 83 года. Его называли феноменом советской культуры, театры, в которых он играл, собирали полные залы. Многие поклонники творчества узнали о смерти артиста перед спектаклем с его участием, никто из них не сдал билет.

Известно, что поэт в последние годы жизни злоупотреблял алкоголем, а в середине 70-х ему были выписаны наркосодержащие препараты от сильных болей в почках, к которым Высоцкий пристрастился.

Артист скончался в своем доме 25 июля 1980 года. Есть несколько предположений о причинах смерти: кто-то говорит, что это был инфаркт, а кто-то утверждает, что поэт скончался от передозировки наркотиков.

В честь дня рождения выдающегося барда, поэта и актера ФАН подобрал топ лучших его ролей в советском кинематографе.

«Место встречи изменить нельзя» (1979)

Владимир Высоцкий сыграл одного из главных героев в фильме Станислава Говорухина — Глеба Жеглова. Помимо актерской деятельности в картине, Высоцкий снял несколько сцен и стал еще сорежиссером кино.

Пятисерийный фильм повествует о возвращении России к мирной жизни после Великой Отечественной войны. Молодой командир разведывательной роты Владимир Шарапов приходит на службу в отдел по борьбе с бандитизмом в МУР. В столице в то время банда под названием «Черная кошка» наводила ужас на горожан. На помощь юному Шарапову приходит суровый Глеб Жеглов, который намерен посадить всех преступников.

Владимир Высоцкий сыграл капитана Жеглова на высшем уровне, критики называют эту кинематографическую работу артиста одной их самых ярких.

«Плохой хороший человек» (1973)

Картина была снята по повести Антона Чехова «Дуэль». Режиссером стал Иосиф Хейфиц. Он признался, что когда искал актера на главную роль, то сразу вспомнил о Высоцком.

Картина включила в себя две сюжетные линии персонажей Ивана Лаевского и фон Корена. Они абсолютно разные люди: один слишком слабохарактерен, ленив и безответственен, а второй уверен, что каждый человек должен нести ответственность за каждый свой поступок. Фон Корен всегда презирал Лаевского, и однажды у них возникла ссора, которая закончилась вызовом на дуэль.

Владимир Высоцкий, сыгравший фон Корена, в 1974 году удостоился премии за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Италии.

«Маленькие трагедии» (1979)

Трехсерийный фильм снят на основе одноименного цикла пьес Александра Пушкина «Маленькие трагедии». Режиссером стал Михаил Швейцер, который лично выбрал Владимира Высоцкого на роль Дон Гуана. Ему даже пришлось отстаивать кандидатуру артиста перед кинематографическим руководством.

По сюжету неизвестный итальянец приходит в дом к молодому поэту Чарскому, которого просит познакомить его со светским обществом Петербурга. В планах у него произвести впечатление на господ, а при помощи таланта любую тему облекать в изящное поэтическое произведение зарабатывать на них деньги.

Роль Дон Гуана оказалась последней в жизни поэта.

«Четвертый» (1972)

Черно-белая картина снята режиссером Александром Столпером по одноименной пьесе Константина Симонова. Симонов дружил с Высоцким и хотел, чтобы его персонажа сыграл именно он.

Глубокий смысл, заложенный в фильме, смог передать главный герой картины Он. Во время Второй мировой войны Он со своими приятелями попадает в плен к немцам, три его друга погибают во имя спасения остальных соотечественников. Четвертый пилот Он сбегает из плена и через годы встречается с совестью. Он понимает, что совершил кучу ошибок.

«Служили два товарища» (1969)

Военная драма снята режиссером Евгением Кареловым. Она повествует о событиях, которые происходили в 1920-х годах во время Гражданской войны в Одессе.

Владимир Высоцкий сыграл роль поручика Александра Брусенцова. Его сюжетная линия в фильме второстепенна, но она запомнилась зрителям. Поручик Брусенцов верен присяге, которую давал Отечеству, но при этом он осознает, что война заведомо проиграна и красногвардейцы одержали победу. Его преследует чувство вины, но он просто хочет выжить.

Ранее в интервью ФАН Михаил Боярский процитировал песню Владимира Высоцкого, благодаря которой он полюбил творчество легенды авторской музыки.