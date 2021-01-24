Киев хочет привлечь ОБСЕ к созданию нового документа по Донбассу

Киев, 24 января. Украина предложила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создать новый документ по Донбассу, заявил журналист Сергей Гармаш.

По его словам, на основе имеющихся документов нужно выработать общий план действий по Донбассу, который устроит все стороны. Желательно, чтобы ОБСЕ наработало какой-то единый документ, который можно обсуждать, сказал Гармаш. Однако ОБСЕ не хочет создавать новый план. Пока нет решения по предложению Украины, отметил журналист.

Власти Украины начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые не признали новую власть после госпереворота на Украине в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Донбасс продолжает выполнять обязательства по Минским соглашениям. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова утверждает, что Киев близок к выходу из процесса, передавало Федеральное агентство новостей.