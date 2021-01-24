Благотворители в Дагестане строят дома для сирот и вдов с детьми

Махачкала, 24 января. Благотворительный фонд «Инсан» в Дагестане построил 14 домов для вдов с детьми, оставшихся по разным причинам без собственного жилья. Работы на двух объектах из этого списка были завершены на уходящей неделе, сообщили ФАН в организации.

В фонде отметили, что дома предназначены для Халимат Лабазанихмаевой и Хадижат Устархановой и их детей. Ранее они обратились за помощью, и стали участницами проекта «Я – опекун», реализуемого «Инсаном». Дома для них возводились в течение двух лет по мере поступления пожертвований. Всего фонд направил на проведение работ 1,5 миллиона рублей.

Как рассказала ФАН руководитель проекта Фатима Магомедова, дома сдаются подопечным без внутренней отделки. Всего подобную помощь получили уже 14 нуждающихся семей.

«Все это стало возможным благодаря ежемесячным перечислениям нашей команде. Объединившись, мы смогли построить не только эти два дома, но и другие объекты – всего их уже 14. Изначально мы имели пустые земельные участки, теперь на них стоят дома. Нами проведены все коммуникации, семьям осталось только провести внутренние отделочные работы», – отметила Магомедова.

Она объяснила, что для «Инсана» важно, чтобы подопечные также принимали активное участие в своей судьбе. Именно поэтому объекты передаются не совсем завершенными.

«Фонд не ставит перед собой задачу дать человеку все. Мы подставляем плечо в трудный период, делаем основное, однако, чтобы в помощь получилась по-настоящему значимой и ценной для подопечного, мы даем ему возможность самому завершить начатое нами», – разъяснила руководитель проекта.

Благотворительный фонд «Инсан» работает с 2012 года и в настоящее время реализует десть программ. Проект «Я – опекун» действует с 2016 года и направлен, прежде всего, на оказание материальной, психологической и иной помощи вдовам с детьми и сиротам.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов подверг жесткой критике местных чиновников за недостаточно эффективную работу при обеспечении жильем детей-сирот и ветеранов войны в Афганистане. Он поручил в кратчайшие сроки исправить все нарушения, выявленные в соответствующей сфере, и наладить механизмы, которые помогут реально решить проблему.