Эксперт пояснил, как Крыму на 97% сократить количество отходов, вывозимых на свалку

Жители крымской столицы жалуются, что в некоторых районах Симферополя редко вывозят мусор, а также не всегда убирают площадки возле мусорных контейнеров. Из-за этого образуются мелкие стихийные свалки, которые только разрастаются. ФАН выяснил, как занимаются вывозом мусора ответственные структуры и как решить вопрос переработки в Крыму.

Обсуждения и множество комментариев вызвали фотографии свалок, опубликованные администрацией Симферополя, когда директор МУП «Экоград» Сергей Чернов отчитался о ликвидации 12 стихийных навалов общим объем 45 кубических метров. Пользователи Сети отмечают, что подобные горы мусора появляются не за сутки, на их уборку нужно реагировать быстрее.

В администрации прокомментировали, что ежедневно в городе вывозят отходы 22 машины, причем работают они в круглосуточном режиме в две смены: в дневную и ночную.

Горожане ждут, что уже скоро ситуация с вывозом мусора улучшится, поскольку в Симферополе планируют ввести систему раздельного сбора мусора.

Как сообщил в разговоре с Федеральным агентством новостей местный общественник Андрей Хруцкий, занимающийся вопросами экологии, не только в Симферополе, но и в Крыму в целом порядка 40% мусора — это пищевые отходы.

«Их можно перерабатывать и делать специальный компост для сельского хозяйства — этот продукт здесь действительно востребован среди аграриев. Также можно в промышленных масштабах перерабатывать пластик, бумагу и другие продукты, ведь тогда получится сократить количество отходов, которые надо вывозить на свалку, на 97%. То есть туда будет вывозиться всего 3%, как в современных городах Европы», — говорит Хруцкий.

По его словам, в России во многих городах перешли на раздельный сбор мусора и его утилизацию, в том числе ранее описанными способами. В Крыму не так сложно ввести такую же практику. Главное, чтобы выделили финансирование и землю под это, а также разработали современный проект, констатировал собеседник издания.

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