Судан призывает Эфиопию заключить сделку по плотине «Возрождение»

Хартум, 24 января. Министр культуры и информации Судана Фейсал Салех выразил озабоченность по поводу второго заполнения великой эфиопской плотины «Возрождение» (GERD), сообщает канал Al-Arabiya news.

По его словам, дамба не может быть введена в эксплуатацию до того, как Каир, Хартум и Аддис-Абеба не достигнут обязательного соглашения. Речь идет о юридически подтвержденном документе, который позволит трем сторонам регулировать уровень воды в русле реки Голубой Нил.

Фейсал Салех выразил обеспокоенность относительно Судана на фоне непоколебимого намерения Эфиопии приступить ко второму заполнению водохранилища плотины в июле текущего года, несмотря на отсутствие договоренностей.

«Мы не согласны с навязыванием свершившегося факта. Власти Хартума готовы дать соответствующий отпор в случае самоуправства Аддис-Абебы», — сказал глава Минкультуры и информации.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок встретился на прошлой неделе с Высшим комитетом страны по наблюдению за развитием событий в связи с GERD, где заявил, что рисковать безопасностью 20 миллионов граждан, чьи жизни зависят от Голубого Нила, недопустимо.

Напомним, что летом 2020 года Эфиопия объявила об успешном заполнении плотины «Возрождение» (4,9 млрд кубометров) за время сезона дождей.

Через несколько дней Судан зафиксировал снижение уровня воды в Голубом Ниле, поступающей со стороны Аддис-Абебы. Это вызвало споры между странами, включая Египет, продолжающиеся более полугода.