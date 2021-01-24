Военный эксперт назвал примерные сроки реализации истребителя-перехватчика «МиГ-41»

Истребитель-перехватчик нового поколения МиГ-41 — перспективная разработка Ростеха, которая имеет все шансы значительно повлиять на расстановку сил в мире, заявил ФАН военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В воскресенье Ростех сообщил о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения под условным обозначением «МиГ-41». Сейчас самолет находится на стадии опытно-конструкторских работ.

МиГ-41 может стать заменой высотному перехватчику МиГ-31. Согласно проекту, самолет сможет выполнять задачи в космосе, а в перспективе — летать без пилота. Как ранее отмечали в самолетостроительной корпорации «МиГ», он станет «абсолютно новым самолетом», а не глубокой модернизацией предшественника.

«На начальной стадии работ мы можем судить только из сообщения Ростеха, что МиГ-41 как перспективная разработка будет способен выполнять задачи и в стратосфере, и в ближнем космосе. Разработка, безусловно, перспективная, она имеет хорошие шансы, но все упирается в объемы финансирования, в сроки и те задачи, которые будут вписываться в концепцию применения данного изделия в структуре Воздушно-космических сил России», — обратил внимание Игорь Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что сейчас МиГ-41 находится на начальной стадии работ. С момента эскизного проекта до реализации пройдет как минимум лет 15–20, что соответствует темпам создания перспективных образцов вооружения, предупредил собеседник ФАН.

Ранее Игорь Коротченко рассказал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 в небе покажет полное превосходство над американским F-35.