Психологи объяснили специфику экспертизы, которую пройдет Гном Гномыч

Юному наследнику фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудсковской назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Психологи-судмедэксперты Виктор Темник и Жанна Кулькова рассказали корреспонденту ФАН об особенностях данной процедуры.

Маленький Саша Плющенко, более известный в СМИ, как Гном Гномыч, в свои восемь лет оказался в центре громкого скандала. Журналисты заявили, что он страдает от синдрома Аспергера. Чтобы доказать обратное Рудковская, готова провести обследование сына.

Специалист по медицинской психологии Виктор Темник полагает, что процедура судебно-психиатрической экспертизы не способна нанести какой-то вред ребенку.

«Данная процедура проводится с использованием игровых технологий, бланковых опросников, анкет, рисуночных тестов. Ребенка не принуждают к выполнению тех или иных задач — что он может, то и выполняет. Поэтому влияние на его психику минимально, как любая беседа с любым взрослым человеком», — убежден эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и педагог-психолог высшей категории Жанна Кулькова. Она не видит особой опасности в самом исследовании, ее больше беспокоит сложившаяся ситуация вокруг ребенка, которая может отразиться на его эмоциональном фоне.

«Судебно-психологическая экспертиза проводится чаще всего в судебных спорах, затрагивающих интересы детей. Эти споры возникают неслучайно, в них уже сам по себе заложен психо-травматичный эффект. Ребенок уже втянут в некую конфликтную ситуацию, которая может нанести негативные последствия, а судебные споры их только усугубляют», — говорит эксперт.

Сама Яна Рудковская не раз делилась опасениями по поводу «переживаний Саши», однако мама Гнома Гномыча серьезно настроена на то, чтобы справедливость восторжествовала.

Психолог Кулькова отметила основные принципы проведения судебно-психиатрической экспертизы.

«Важным является обращение к квалифицированным экспертам, грамотно составленные вопросы, не лобового характера не повлияют на психическое состояние ребенка. Также здесь очень важна нейтральная позиция эксперта, максимально доброжелательная и принимающая. Нейтралитет — залог чистого и объективного исследования», — объясняет специалист.

Еще одним важным принципом проведения экспертизы является выбор инструментария, чтобы, отвечая на вопросы, на ребенка не было оказано травматического воздействия. И, конечно, с ребенком должен находиться взрослый.

«Обязательным является присутствие, участие и информированное согласие законного представителя, что также выступает неким гарантом психологической безопасности ребенка», — отмечает Кулькова.

В заключение психолог добавила, что сами условия проведения обследования должны быть комфортными.

«Должен соблюдаться регламент времени. Дети дошкольного возраста участвуют в экспертизе не более 25–30 минут работы», — заключила эксперт.

Ранее Рудковская объяснила, кому выгодны слухи о «болезни» ее сына Гнома Гномыча.