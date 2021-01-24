«Не свободен никто»: активист Павел Крисевич организовал новую провокацию

Акционист Павел Крисевич, известный своими неоднозначными политическими перформансами, снова отличился.

На этот раз он провел в Москве новую провокационную акцию «Сфера души русского человека». Активист давно прославился неадекватным поведением. Например, в прошлом году он догадался приковать себя к кресту на Лубянке в Москве и поджечь, якобы примерив таким способом на себя образ Христа. В августе 2020 года он фактически повесился на Троицком мосту в Петербурге в поддержку политических заключенных.

В своем новом манифесте он заявил, что организовал акцию для того, «чтобы показать, что русские находятся в опасности». Действительно, спаситель всея Руси.

«Я сделал ее, чтобы показать, что они существуют в условиях авторитарного гнета, что выглядят они как заключенная в сферу из колючей проволоки душа. Та самая гоголевская душа, правда, ни мертвая, ни живая», — сказал он.

Акционист, ранее активно поддерживающий и пропагандирующий ЛГБТ, хотел напомнить прохожим о делах Азата Мифтахова, Алексея Навального, делах «Нового Величия» и «Сети», но в проведение незаконной акции вмешалась полиция.

Во время съемок несанкционированного «восстания» также были задержаны несколько сообщников Крисевича: Андрей Макашов из телеграм-канала «Объектив реалий», Виктория Арефьева и Ника Самусик из канала «ПЬЯТНИЦА».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал «превратить в ад» жизни авторов фейковых новостей о жертвах на митинге. Он считает, что распространителей дезинформации нужно сажать в тюрьму и очень сурово наказывать.