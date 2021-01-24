Госдеп США подстрекает к беспорядкам на незаконных акциях оппозиции России

Госдепартамент США после незаконных акций протеста оппозиции в России 23 января одобрил деятельность митингующих и потребовал освободить всех задержанных в ходе несогласованных мероприятий. Данная позиция кардинально разнится с позицией ведомства по протестам у Капитолия в Вашингтоне и имеет признаки попыток вмешательства во внутренние дела РФ и подстрекательства людей к беспорядкам на незаконных акциях.

На сайте Госдепартамента США появилось заявление официального представителя Неда Прайса о происходящих в России событиях 23 января. Напомним, сотрудники ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального организовали несогласованные акции по всей стране и призывали россиян выходить на улицы для участия в мероприятиях в «поддержку Навального». Списки с местами и временем проведения акций появилась в Telegram-канале «Команда Навального».

По результатам акций было возбуждено около десяти уголовных дел о применении насилия в адрес сотрудников правопорядка. Нападения на полицейских происходили в крупных городах. Особенно «отличились» Владивосток, Москва и Санкт-Петербург. Несмотря на попытки силовиков отбиваться от агрессивных активистов и провокаторов, многие получили травмы и увечья, однако все равно сумели сдержать ситуацию под контролем.

Многие задержанные в ходе акций были в итоге отпущены без составления протоколов. Главной целью в данном случае выступала необходимость изоляции агрессивно настроенных людей от других митингующих в целях безопасности. Задержаниям и арестам подвергались наиболее опасные для общества активисты, совершившие преступления.

Госдепартамент США, комментируя события, назвал действия силовиков «жестокой тактикой против протестующих» и попыткой подавить права россиян на «мирные протесты».